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05:01, 23 апреля 2024Из жизни

Пара занялась сексом в парке на глазах у посетителей

Фото: OLHA TOLSTA / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии пара занялась сексом на улице на глазах у шокированных прохожих. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в парке. Мужчина и женщина занимались сексом, не обращая внимания на других посетителей в нескольких метрах от них. Они не остановились и после того, как их заметили сотрудники полиции.

Полицейские накинулись на правонарушителей и потребовали перестать. Затем один из правоохранителей несколько раз ударил мужчину дубинкой, вместе с другими полицейскими толкнул его на скамейку и снова ударил. После этого мужчину задержали.

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      Алиса Удовик
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