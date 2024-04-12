Пара занялась сексом в реке среди других купальщиков

В Бразилии засняли любовников, которые занялись сексом в реке Парагвай на глазах у других отдыхающих. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в муниципалитете Корумба, штат Мату-Гросу-ду-Сул. Один из очевидцев выложил в социальные сети ролик, в котором видно, как 30-летние мужчина и женщина стоят по пояс в воде, прижавшись друг к другу, и совершают повторяющиеся движения нижними частями тел. При этом всего в нескольких метрах от них купаются другие отдыхающие.

Местные СМИ предположили, что любовники думали, что никто не заметит их деятельности. Однако сразу несколько свидетелей записали происходящее на камеры мобильных телефонов и выложили ролики в сеть. Неизвестно, собираются ли власти предпринять какие-то действия в отношении пары.

Ранее в Аргентине любовники занялись сексом ночью на скамейке под камерами видеонаблюдения. После того как ролик с участием молодых людей попал в сеть, полиции удалось найти их и допросить.