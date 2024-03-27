Пара занялась сексом на скамейке в парке под камерами видеонаблюдения

В Аргентине любовники занялись сексом ночью на скамейке под камерами видеонаблюдения и попали в полицию. Об этом пишет Daily Star.

Предающихся утехам мужчину и женщину засняли камеры в парке города Посадас, провинция Мисьонес. На попавших в сеть кадрах видно, что любовники занимаются сексом на парковой скамейке. Затем они перемещаются к припаркованному автомобилю и продолжают половой акт на капоте. На других кадрах, как сообщают аргентинские СМИ, мужчина стоит на скамейке, пока женщина ублажает его.

После того как ролик попал в сеть, полиции удалось найти любовников. Они были допрошены и отпущены. При этом известно, что они все еще находится под следствием за секс в общественном месте. Местные жители требуют сурово наказать пару, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пара иностранцев занялась сексом у торгового центра в городе Паттайя, который считается одним из любимых мест отдыха россиян. 25-секундный ролик, на котором любовники совокупляются у входа в крупный торговый центр Terminal 21, распространили в социальных сетях.

