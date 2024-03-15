Пара занялась сексом на глазах прохожих в любимом месте отдыха россиян

В Таиланде пара иностранцев занялась сексом у торгового центра в городе Паттайя, который считается одним из любимых мест отдыха россиян. Об этом сообщает The Thaiger.

25-секундный ролик, на котором любовники совокупляются у входа в крупный торговый центр Terminal 21, появился в социальных сетях. Видео было записано прохожим, который находился на противоположной от ТЦ стороне улицы. Судя по голосам за кадром, мужчина и женщина занимались сексом на глазах у группы тайцев, которые случайно проходили мимо. «Ну, это уже слишком! Давайте вернемся в отель! Это что, и вправду происходит? Какого черта!» — комментируют происходящее невольные свидетели.

Инцидент, вероятно, случился поздно вечером, так как на кадрах видно, что вывеска над входом в ТЦ и рекламные стенды выключены. При этом точная дата записи ролика неизвестна. После того, как видео распространилось в социальных сетях, жители Паттайи потребовали, чтобы полиция расследовала происшествие.

Журналисты опросили людей, живущих в округе, сотрудников Terminal 21 и таксистов, и все в один голос заявили, что впервые видят ролик и никогда раньше не слышали о подобных выходках туристов. Жители также заявили, что иностранцы оскорбили их своим поведением.

Ранее на острове Пхукет в Таиланде мужчина и женщина занялись сексом на общественном пляже на глазах у отдыхающих. Инцидент произошел ночью 24 февраля на популярном среди туристов пляже в городе Патонг.

