Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:18, 16 июля 2025Экономика

Россия вдвое увеличила отрыв от экономики Японии

Всемирный банк: РФ сохранила позиции четвертой экономики мира, опередив Японию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В 2024 году Россия сохранила за собой четвертую позицию в мировом рейтинге крупнейших экономик. При этом разрыв с ближайшими конкурентами увеличился в два раза, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Согласно оценкам Всемирного банка, в 2024 году объем российской экономики по паритету покупательной способности достиг 6,92 триллиона долларов, что больше чем в предыдущем году — 6,45 триллиона. Благодаря этому Россия осталась на четвертом месте среди крупнейших экономик мира.

Япония сохранила пятое место, при этом ее ВВП за год вырос с 6,25 триллиона до 6,4 триллиона долларов. Разрыв между Россией и Японией по ВВП увеличился вдвое и составил 514 миллиардов долларов по сравнению с 264 миллиардами в прошлом году.

При этом в тройку лидеров вошли Китай (38,2 триллиона долларов), США (29,2 триллиона) и Индия (16,2 триллиона).

2 июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что США нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому давлению. Она указала на то, что на Западе «бесконечно штампуются какие-то меры», ограничения, идет постоянный поток принятия мер против Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян захотели начать штрафовать за поисковые запросы. В Госдуме уже одобрили поправки к соответствующему законопроекту

    В США сделали неутешительное заявление о поставках Patriot Украине

    Женщина с двумя влагалищами рассказала об отношении к случайным романам

    Мужчина год лгал коллегам и попался новому руководству

    Суд приостановил работу теплохода после массового заражения россиян

    Почти 30 дронов и ракета одновременно атаковали украинский город

    Военный эксперт оценил возможность России отразить атаку ракетами Tomahawk

    Актрисе из сериала «Ольга» грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

    Полуголая туристка прогулялась по улице на Шри-Ланке и угодила под суд

    Бывший премьер-министр рассказал об изменениях России с начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости