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03:35, 16 июля 2025Культура

Актрисе из сериала «Ольга» грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Трояновой грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), известную по ролям в фильме «Жизнь» и сериале «Ольга», могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего Трояновой грозят два штрафа — в отношении нее составлено два протокола. Она не предоставила сведения о деятельности иноагента, а также делала публикации без соответствующей маркировки. За каждое из этих правонарушений предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Таким образом, совокупный размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей.

Протоколы будут рассмотрены 22 июля и 28 августа в Замоскворецком и Таганском судах соответственно.

Это уже не первый раз, когда Троянову штрафуют за нарушение закона об иноагентах. В прошлый раз она была оштрафована на 80 тысяч за неподачу отчетности.

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