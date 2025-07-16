Актрисе из сериала «Ольга» грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрисе Трояновой грозят штрафы за нарушение закона об иноагентах

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), известную по ролям в фильме «Жизнь» и сериале «Ольга», могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего Трояновой грозят два штрафа — в отношении нее составлено два протокола. Она не предоставила сведения о деятельности иноагента, а также делала публикации без соответствующей маркировки. За каждое из этих правонарушений предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Таким образом, совокупный размер штрафа может достигать 100 тысяч рублей.

Протоколы будут рассмотрены 22 июля и 28 августа в Замоскворецком и Таганском судах соответственно.

Это уже не первый раз, когда Троянову штрафуют за нарушение закона об иноагентах. В прошлый раз она была оштрафована на 80 тысяч за неподачу отчетности.