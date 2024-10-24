Суд оштрафовал Троянову на 80 тысяч рублей

Суд оштрафовал актрису Троянову на 80 тысяч рублей за неподачу отчетности

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел два административных дела в отношении признанной иноагентом актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) и оштрафовал ее на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Актриса не предоставила отчетность о своей деятельности в уполномоченный орган. Уточняется, что актрисе дважды вменили часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ («Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

Как отмечает агентство, максимальный штраф по этой статье для граждан — 50 тысяч рублей.

Ранее актриса назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей и выражение, что «хороший русский не может быть живым». «Меня моя родина предала. Вот это меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная Россией», — заявила артистка.