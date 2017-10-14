Интернет и СМИ
 

Ведущий в США зачитал рэп и неуклюже показал средний палец зрителям

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Ведущий американского вечернего шоу Late Night with Seth Meyers Сэт Майерс поставил ультиматум зрителям передачи, поддерживающим президента США Дональда Трампа. Ролик был опубликован на YouTube-канале программы.

На видео Майерс вспоминает перформас популярного рэпера Эминема, который потребовал у своих поклонников сделать выбор между ним и Трампом. «Любой мой фанат, кто за него, я рисую песком линию между нами, ты выбираешь "за" или "против"», — заявил музыкант и «послал» всех неопределившихся.

Вдохновленный речью Эминема, Майерс заявил своим зрителям, что им тоже придется сделать выбор между Late Night with Seth Meyers и президентом США, и начал читать рэп. «Меня зовут Сэт, и я здесь, чтобы сказать, если вам нравится Трамп, то проваливайте», — сказал ведущий и неуверенно показал средний палец в объектив камеры.

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