Телеведущий сорвал фокус Камбербэтча и разъярил зрителей

Актер Бенедикт Камбербэтч, пришедший в гости к комику Джимми Фэллону в The Tonight Show, показал трюк с бутылкой воды. Фрагмент эфира появился на YouTube-канале комедийного шоу.

Артист откупорил небольшую бутылку с водой и перевернул ее, поставив горлышком на ладонь. Затем он провел горлышком по ладони и убрал руку. К удивлению публики из перевернутой бутылки вода не полилась. Потом актер подставил под емкость красный стакан, после чего вода хлынула туда потоком.

Под шквал аплодисментов Камбербэтч отпил воду из бутылки и перевернул стакан, но воды в нем не оказалось. «Конечно, он владеет магией. Он ведь доктор Стрендж!» — отмечают пользователи в комментариях под видео, намекая на одноименный фильм, где Камбербэтч сыграл нейрохирурга, обнаружившего в себе невероятные способности.

Поклонников актера расстроило то, что ведущий программы испортил концовку фокуса. Он не дождался, пока Камбербэтч

продемонстрирует, что стакан пуст, из-за чего финал фокуса получился смазанным. В комментариях под видео на YouTube Фэллона упрекнули в том, что он испортил трюк, а некоторые обозвали его идиотом.