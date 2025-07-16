Полуголая туристка прогулялась по улице на Шри-Ланке и угодила под суд

Полуголая жительница Таиланда прогулялась по туристической улице на Шри-Ланке и угодила за это под суд. Подробностями истории поделился портал Daily Mirror Sri Lanka.

В понедельник, 14 июля, сотрудницы Бюро по делам женщин и детей полицейского участка города Поттувил задержали туристку, которая появилась в полуобнаженном виде у залива Аругам. По данным полиции, она переходила из одного отеля в другой.

Стражи правопорядка также выяснили, что женщина приехала в курортную страну Азии в сопровождении гражданина США и забронировала номер в отеле с 11 по 20 июля.

Теперь тайка должна предстать перед судом за нарушение общественного порядка и непристойное поведение в общественном месте. Полиция Поттувила уведомила об инциденте посольство Таиланда.

Ранее популярная фитнес-блогерша поехала в Египет и оскорбила местных жителей своим полуголым видом. Женщина опубликовала в соцсети фотографии с пляжа, на которых она позирует с открытым животом и руками.

