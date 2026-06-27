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07:51, 27 июня 2026Спорт

Назван способ добиться идеальной пляжной фигуры

Эксперт Кравченко рекомендовала ягодичный мост для большой ягодичной мышцы
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко назвала способ добиться идеальной фигуры для пляжа. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что для этого необходимо заниматься с большой ягодичной мышцей. Она рекомендовала ягодичный мост — универсальное движение для активации мышцы; важно поднимать таз усилием ягодиц, а не за счет прогиба в пояснице. Кроме того, болгарские выпады дают выраженную нагрузку на рабочую ногу и помогают убрать асимметрию.

Отведение ноги назад (в кроссовере, с утяжелением или резинкой) целенаправленно нагружает среднюю ягодичную мышцу; движение должно быть контролируемым, без инерции. В связке эти упражнения дают сбалансированную нагрузку и помогают изменить форму при регулярной работе.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.

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