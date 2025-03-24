Названа лучшая тренировка для подготовки фигуры к лету

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также «Джампинг Джек». Для последнего необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Ротач добавила, что нужно обратить внимание на рацион и создать в нем дефицит калорий. При этом тренировки могут ускорить процесс похудения и улучшить здоровье.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.