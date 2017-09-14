Панчи Ивана Урганта сравнили с «хиппованием вашей бабушки»

Видео: spletnik_ru / Instafram

В сети обратили внимание на выступление шоумена Ивана Урганта на церемони вручения премии журнала GQ «Человек года», который попытался «унизить» гостей мероприятия. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте spletnik ru.

На видео, которое менее чем за сутки набрало более 20 тысяч просмотров, Ургант, пародируя манеру участников рэп-батлов, зачитывает заранее заготовленные панчи с листа. «Каждый год одни и те же лица, вам самим не надоели одни и те же номинации? Этой запущенной зоне бикини давно пора сделать нормальную эпиляцию», — заявляет он, чем вызывает восторженные хлопки одного из слушателей.

В комментариях под роликом зрители признались, что во время просмотра им было неловко за шоумена. «Ургант на церемонии диссит богему, и это выглядит так стыдно, как будто хиппует ваша бабушка», — отметили в администрации Telegram-канала «Медиасрачи 2.0».

Ранее в сентябре в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» он спародировал клип популярного российского клауд-рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh.

