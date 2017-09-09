Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» спел о грибах в образе клауд-рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh. Ролик был опубликован на сайте Первого канала, он также доступен на YouTube-канале передачи.

Видео — это пародия на клип «Дико, например». В нем ведущий показывает, как вести себя в лесу, что надевать, а также какие грибы собирать. В конце ролика появляются советы по засолке.

Ранее Ургант в эфире своего шоу обмазал лицо «птичьим пометом» и пошутил над своим коллегой Владимиром Соловьевым.