Интернет и СМИ
 

Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах

Перейти в «Мою Ленту»

Телеведущий Иван Ургант в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» спел о грибах в образе клауд-рэпера Глеба Голубина, выступающего под псевдонимом Pharaoh. Ролик был опубликован на сайте Первого канала, он также доступен на YouTube-канале передачи.

Видео — это пародия на клип «Дико, например». В нем ведущий показывает, как вести себя в лесу, что надевать, а также какие грибы собирать. В конце ролика появляются советы по засолке.

Ранее Ургант в эфире своего шоу обмазал лицо «птичьим пометом» и пошутил над своим коллегой Владимиром Соловьевым.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Музыкальная студия Александра Гудкова — «Советы грибникам». Вечерний Ургант. Фрагмент выпуска от 08.09.2017
Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
Шнуров устроил новую пьянку в клипе с Pharaoh, Кержаковым и Невзоровым
В казахстанском учебнике русского языка нашли задание про Урганта и «И-пызяву»
Ургант в образе Оксимирона устроил рэп-дуэль со Шнуровым и назвал его импотентом
Последние новости
Глава МИД Германии рассказал о пользе немцев и русских друг для друга
Российским гандболисткам пригрозили лишением серебра ЧЕ из-за допинга
Любовь к переодеванию в зверей привела американского политика к отставке
Дебоширку сняли с рейса в Домодедово  
Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах
Путин открыл парк «Зарядье» и назвал реконструкцию Москвы хлопотным делом
Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:11 8 сентября

«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»

Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
00:48Сегодня

Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым

19:27 8 сентября

ТНТ поиздевался над олигархами огромным рекламным плакатом на Рублевке

21:11 8 сентября

Дуров заявил о готовности преступить закон США ради тайны переписки в Telegram

Интернет и СМИ00:04 7 сентября

Гуляй, рука

Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
18:11 8 сентября

IKEA представила свой вариант Железного трона из «Игры престолов»

12:17 8 сентября

Facebook запустит аналог Tinder

18:39 8 сентября

Объявилась героиня истории о неудачном походе в туалет на первом свидании

Интернет и СМИ00:0518 августа
Oleg Tinkov, Chairman of Tinkoff Credit Systems, reacts during an interview with Reuters' journalists in Moscow September 25, 2012. REUTERS/William Webster (RUSSIA - Tags: BUSINESS PROFILE)

«Блогеры за бабки мать родную продадут»

За что в сети ненавидят Тинькова, боятся Галустяна и унижают белорусов
01:51 8 сентября

Хакеры получили данные 143 миллионов американцев

01:49Сегодня

Роскомнадзор объявил о блокировке пяти крупных пиратских сайтов

16:05 8 сентября

Найден способ определить сексуальную ориентацию человека по фото

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Путин открыл парк «Зарядье» и назвал реконструкцию Москвы хлопотным делом
Появилось видео эвакуации пассажиров поезда после столкновения с «КамАЗом»
Путин поручил субсидировать обустройство парков в регионах
Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в Югре
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Любовь к переодеванию в зверей привела американского политика к отставке
Глава МИД Германии рассказал о пользе немцев и русских друг для друга
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Пытавшийся остановить угонщика американец угодил под колеса собственной машины
Все материалы
Бывший СССР
Фото с места происшествияПо кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»
Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину
СМИ узнали о пострадавшей при взрыве в Киеве модели Dior
Появилось видео момента подрыва чеченского добровольца Махаури в Киеве
Подорванному в Киеве чеченскому боевику припомнили роль в ликвидации Басаева
В МВД Украины рассказали о прошлом подорванного в Киеве чеченского добровольца
Воевавшего в Донбассе чеченского добровольца подорвали в центре Киева
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
Часть пакета акций «Роснефти» продали китайской CEFC
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Доказана эволюция современного человечества
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Маск впервые полностью показал космический скафандр SpaceX
На Солнце произошла третья мощная вспышка
Все материалы
Спорт
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
Аргентинский новичок «Зенита» рассказал о характере Месси
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Игроки клуба из второго дивизиона ЧР исполнили пенальти в стиле Месси и Суареса
Нью-Йорк выплатит 22 миллиона долларов пережившему инсульт российскому боксеру
В «Арарате» объяснили появление слухов о закрытии клуба шуткой тренера
Надаль в четвертый раз вышел в финал US Open
Все материалы
Культура
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Клоуны восстали
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Удачи Логана» до «Оно»
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
А не то я кого-нибудь съем
Портрет каннибала и приветы из Конго и библиотеки: документальное кино в Венеции
МИД Франции назвал арест Серебренникова нарушением свободы творчества
Шинейд О’Коннор заявила об изнасилованиях матерью в камере пыток
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
IKEA представила свой вариант Железного трона из «Игры престолов»
Дуров заявил о готовности преступить закон США ради тайны переписки в Telegram
Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах
Объявилась героиня истории о неудачном походе в туалет на первом свидании
Все материалы
Ценности
Близки к провалу
Европейские толстосумы поборются за машину Штирлица
В узах уда
Чем арабские шейхи покоряли сердца строптивых наложниц
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-visionИ рыбку съесть, и в ресторан присесть
Что уплетают за обе щеки северные немцы
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения
В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов
Российских туристов предупредили о сибирской язве в Италии
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Американец обнаружил у себя в кровати голую взломщицу
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Рака-отшельника сфотографировали с головой куклы на месте раковины
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы