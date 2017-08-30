В казахстанском учебнике русского языка нашли задание про Урганта и «И-пызяву»

Журналист издания Tengrinews обнаружил в казахстанском учебнике русского языка за седьмой класс задание посмотреть фрагменты программы «Вечерний Ургант» и мультфильма «Ледниковый период 2». На его пост в Facebook обратил внимание портал Kazday.

Представитель прессы выложил в соцсети снимки нескольких страниц издания. На одной из них размещен скриншот с результатами опроса во «ВКонтакте» на тему «Если бы я был(а) всемогущим...». Школьникам предлагают изучить их и проследить, как распределились проценты между ответами. Кроме того, учащийся должен подумать, с каким вариантом он бы согласился, и написать об этом, используя определенные слова.

Также в книге есть вопрос, почему боксер Геннадий Головкин обычно выходит на ринг в чапане, и содержится просьба рассказать, каковы цели работы некоторых организаций помощи бездомным.

Что касается «Вечернего Урганта», то по снимкам журналиста не очень ясно, зачем ученикам нужно смотреть фрагмент «Взгляд снизу. Масленица» (выпуск от 11 марта 2016 года). С мультфильмом «Ледниковый период 2: Глобальное потепление» задание более понятно: нужно посмотреть его начало и ответить на несколько вопросов, в том числе почему животные стали переселяться.

Кроме того, семиклассникам предлагают послушать песню «Родные места» Юрия Антонова, сказать, о чем композиция, и поделиться, какие образы возникают при ее проигрывании.

Kazday заметил, что на одной из страниц учебника напечатан текст о праздновании Дня столицы: «Авторы взяли за основу публикацию казахстанского информационного портала, но, судя по всему, забыли ее отредактировать; cо словами "сообщает корреспондент Tengrinews" текст ушел в печать».

В книгу также включена «лингвистическая сказка» под названием «И-пызява». Начинается она с таких слов: У Калуши — калушата: Канна, Манна, Гуранна и Кукуся. У Бутявки — бутявчонок: Гага Прюшка». Нужно объяснить, почему сказка так называется и о чем там идет речь.

В Министерстве образования Казахстана учебник назвали альтернативным, не основным. «Его пока еще не завезли в школы, но это полноценное качественное учебное пособие», — заявили в ведомстве. Авторы книги считают, что с помощью их заданий школьники учатся отличать язык официального общения от разговорной или общеупотребительной лексики.