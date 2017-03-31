В Германии выпустили учебник с российским Крымом

В Германии напечатали учебник по немецкому языку, в котором Крым изображен как часть России. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщает «Европейская правда».

Учебное пособие предназначено для иностранцев, которые приехали в ФРГ. На карте Европы Крым окрашен в тот же цвет, что и территория России.

Как отмечает издание, учебник выпущен организацией TELC (The European Language Certificates), которая действует от имени МВД Германии и разрабатывает языковые тесты для иммигрантов.

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В феврале во Львове был отпечатан сборник кроссвордов, в котором Украина была изображена без Крыма. В местном издательстве объяснили публикацию такой карты ошибкой дизайнера.

Ранее в том же месяце международная правозащитная организация Freedom House (FH) опубликовала на своем сайте карту Украины без Крыма.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Киев и западные страны отказались признать итоги плебисцита. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры вхождения полуострова в состав РФ нормам международного права и подчеркивает, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.