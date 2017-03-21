Киев пригрозил запретить белорусский телеканал за карту Украины без Крыма

Телеканалу «Беларусь 24» вынесли предупреждение о возможности запрета вещания на Украине из-за показанной в эфире карты страны без Крыма. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает пресс-служба украинского Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В пресс-релизе отмечается, что в «программе информационно-аналитического направления в рубрике "Акценты" зафиксирована демонстрация виртуальной карты» страны без полуострова. «В случае игнорирования требований украинского законодательства совет будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь 24" на территории Украины», — говорится в сообщении.

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В феврале во Львове был выпущен сборник кроссвордов, в котором карта Украины была изображена без Крыма. В местном издательстве объяснили, что такие границы страны были напечатаны по ошибке.

Ранее в том же месяце международная правозащитная организация Freedom House (FH) опубликовала на своем сайте карту Украины без Крыма.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей поддержали такое решение. В Киеве отказываются признать результаты голосования. Москва, в свою очередь, подчеркивает, что вопрос принадлежности полуострова закрыт, а процедура вхождения полуострова в состав РФ соответствует нормам международного права.