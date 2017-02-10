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Во Львове карту Украины напечатали без Крыма

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Во Львове местное издательство выпустило сборник кроссвордов, в котором карта Украины была изображена без Крыма. Об этом сообщает украинское издание «Сегодня».

«Это скандал. Не может такого быть, когда люди борются за территориальную целостность Украины, а здесь в таком банальном, простом примере так презирают страну, в которой живут и в которой зарабатывают деньги», — цитирует издание купившего сборник горожанина Владимира Мисяйло.

В издательстве заявили, что карта была напечатана по ошибке, а дизайнеру, работавшему над кроссвордами, объявлен выговор.

В начале февраля международная правозащитная организация Freedom House в своем докладе об уровне гражданских и политических свобод в мире опубликовала карту Украины без Крыма. На инфографике полуостров был отмечен отличным от Украины цветом, как отдельная территория.

В конце января типография в Киеве выпустила в продажу развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым указан как российская территория.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей, имеющих право голоса, поддержали такое решение. В Киеве отказались признать результаты плебисцита. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с полуостровом нормам международного права. Также российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт навсегда.

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