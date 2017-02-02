Freedom House опубликовал карту Украины без Крыма

Международная правозащитная организация Freedom House (FH) в своем докладе об уровне гражданских и политических свобод в мире опубликовала карту Украины без Крыма. Документ под названием «Популисты и автократы: двойная угроза мировой демократии» опубликован на сайте FH.

На инфографике Крым обозначен отличным от Украины цветом, как отдельная территория. Полуостров отнесен к группе «несвободных» стран, с рейтингом в 9 баллов из 100 возможных. России аналитики FH присвоили 20 баллов, Украине — 61, эта страна считается «частично свободной».

В январе украинская типография выпустила развивающую географическую игру для детей, на картах которой Крым находится в составе России.

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Доклады об уровне политических и гражданских свобод в различных странах мира составляют аналитики FH, которые опираются на мнение экспертов, материалы СМИ и данные правозащитных организаций.

Freedom House — международная неправительственная организация, ее офис располагается в Вашингтоне. Большая часть бюджета формируется за счет правительства США.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума. В ходе голосования большинство жителей, имеющих право голоса, высказались за такое решение. В Киеве отказываются признать итоги плебисцита. Москва, в свою очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с Крымом нормам международного права. Также российские власти неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крым закрыт навсегда.