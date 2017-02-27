Интерьеры ледяного шведского отеля сняли на видео

Видео: dailymail.co.uk

Корреспондентка британской газеты Daily Mail провела ночь в шведском ледяном отеле Icehotel. Об этом сообщается на сайте издания, где также было размещено снятое в гостинице видео.

Как рассказала Аннабель Фенвик Эллиот (Annabel Fenwick Elliott), во время ужина в отеле десерт подавали на ледяных пластинах. Напитки в освещенном свечами баре также предлагались в бокалах, изготовленных из того же вещества.

Ночь Эллиот провела на ледяной кровати с водонепроницаемым матрасом, укрывшись одеялом из оленьего меха. Кроме того, ей выдали специальный теплый костюм, который, по словам женщины, напоминал помесь спального мешка с космическим скафандром.

Об открытии первого в мире круглогодичного отеля изо льда стало известно в декабре 2016 года. Icehotel расположен в 200 километрах от Северного полярного круга. В теплое время здание будут поддерживать в сохранности с помощью холодильного оборудования.

