Глава поселка уволился после гибели детей по вине коммунальщиков

Глава администрации новосибирского поселка Колывань, где двое детей утонули в раскопанной коммунальщиками яме, ушел в отставку. Об этом сообщает портал «НГС.Новости» в понедельник, 5 февраля.

«Того требует, как говорится, совесть», — пояснил сам чиновник Александр Дорофеев.

Ранее в понедельник сообщалось, что около тысячи жителей Колывани устроили стихийный митинг, перекрыв движение возле районной администрации, и потребовали отставки местных властей из-за гибели детей. Один из инициаторов митинга рассказал, что подобных ям в поселке много, а ограждения вокруг них появились только после несчастного случая.

2 февраля в Колывани двое братьев 6 и 11 лет упали в раскопанную и не огороженную сотрудниками ЖКХ яму и утонули, не сумев выбраться из нее. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» (часть 3 статьи 216 УК России). Задержаны директор МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани и мастера этого предприятия, директор позже был отправлен в СИЗО.

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