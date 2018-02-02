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Дети утонули в вырытой коммунальщиками яме под Новосибирском

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Два ребенка утонули в яме, вырытой коммунальщиками, в поселке Колывань Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, днем 2 февраля сотрудники ЖКХ раскопали в поселке яму глубиной более двух метров, чтобы отремонтировать водопровод. Она заполнилась водой. После устранения прорыва рабочие ушли, но яму не засыпали и не оградили. Вечером двое братьев 6 и 11 лет проходили мимо, свалились в нее и не смогли выбраться.

Дело возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводится расследование.

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