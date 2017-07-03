При расчистке выгребной ямы в Татарстане погибли три человека

В Казани спасатели обнаружили в выгребной яме тела супругов и их сына, которые, предположительно, отравились парами метана. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления Следственного комитета.

Днем в воскресенье, 2 июля, 58-летний хозяин дома, расположенного на улице Уссурийской, прочищал засорившийся сток выгребной ямы. «В какой-то момент вдохнул выделившийся из нее газ, предположительно метан, после чего потерял сознание. Услышав крики о помощи, за ним спустился сын и также упал без чувств. Ставшая свидетелем трагедии женщина сообщила о произошедшем соседям, и тоже залезла в яму», — отмечается в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

В октябре 2016 года трое жителей Волгоградской области погибли при попытке очистить деревенский туалет в поселке Октябрьский. Спустившись в выгребную яму, мужчина потерял сознание. Его супруга обратилась за помощью к соседям. Тогда двое мужчин также спустились на дно септика и погибли. Смерть наступила в результате сильного отравления газами.