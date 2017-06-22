При взрыве в московской канализации погибли четверо рабочих

На западе Москвы произошел взрыв в канализации, который привел к гибели четверых рабочих. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в экстренных службах.

ЧП произошло около дома 4 на улице Боженко днем в четверг 22 июня. На месте ведутся поиски еще одного человека. Обстоятельства происшествия и его последствия уточняются.

По данным РЕН ТВ, в канализационном колодце произошел выброс метана, когда рабочие откачивали оттуда воду. Одному из них удалось самостоятельно выбраться на улицу, но он затем скончался в машине скорой помощи.

В октябре прошлого года трое мужчин в Волгоградской области погибли от отравления газами в деревенской выгребной яме. Двое из них пытались вытащить оттуда третьего, спустившегося ранее (чтобы очистить туалет) и потерявшего там сознание.