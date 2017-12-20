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Британец забрался в глубокую яму и отказался вылезать

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Житель пригорода британского города Бат, графство Сомерсет, вырыл у себя во дворе глубокую яму, забрался в нее и отказался вылезать. Об этом сообщает издание Metro.

По утверждению соседа, мужчина копал яму несколько недель. В минувший вторник из его дома были слышны шум и крики. Около четырех часов утра он выбежал во двор и, не обращая внимания на членов семьи, пытавшихся его остановить, спустился под землю.

Около семи утра на место происшествия съехались экстренные службы. Из-за большого количества спецавтомобилей улицу перекрыли. Сосед утверждает, что перед ямой собрались не менее десяти спасателей и сотрудников других служб.

«Они позвали специалиста, соорудили над ямой нечто вроде крана и попытались спуститься туда и достать его», — рассказал он.

По словам представителя полиции Эйвона и Сомерсета, в итоге инцидент разрешился сам собой. Засевший в яме мужчина раздумал оставаться там и выбрался без посторонней помощи.

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