Индийскую деревню назвали в честь Трампа ради выгребных ям

По инициативе благотворительной организации Sulabh International, которая борется с нехваткой туалетов в Индии, небольшую индийскую деревню назвали в честь президента США. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Associated Press.

Многие жители деревни, получившей название Трамп-Сулаб, ничего не знают об американском президенте. Ее старейшины согласились на переименование, когда организация пообещала бесплатно построить выгребные ямы возле каждого дома.

На церемонию переименования приехали журналисты, на улицах установили портреты Трампа. Организаторы научили местных жителей кричать «Зиндабад» («Да здравствует») всякий раз, когда слышат фамилию президента США.

Основатель Sulabh International Биндешвар Патак (Bindeshwar Pathak) надеется, что пиар-акция, устроенная перед визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, поможет привлечь финансирование для решения проблемы нехватки туалетов в стране.

Более 60 процентов населения Индии не имеют доступа к туалетам и вынуждены справлять нужду на улице. От диареи, вызванной плохими санитарными условиями, в стране ежегодно умирают 140 тысяч детей/

Переименование не согласовано с властями, поэтому на картах название деревни осталось прежним.

В 2016 году сообщалось, что на улицах индийской столицы появились 28 дежурных, в обязанности которых входит борьба с дефекацией в публичных местах.