В Дели появились вооруженные свистками борцы с дефекацией в публичных местах

На улицах индийской столицы появились 28 дежурных, в обязанности которых входит предупреждение попыток справить большую или малую нужду в не предназначенном для этого месте. Видео одного из патрулей публикует Ruptly.

Дежурные, которые именуются «сваччх севак» — «служители чистоты», одеты в яркие костюмы, каждый вооружен свистком. В том случае, если патрульный заметит нарушителя, он должен подать звуковой сигнал и указать дорогу к ближайшему публичному туалету. С их помощью власти надеются очистить улицы столицы.