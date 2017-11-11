Абэ пошел играть в гольф с Трампом и завалился в яму

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как японский премьер Синдзо Абэ, играя в гольф, упал в так называемый бункер — песчаную ловушку, сделанную на поле для усложнения процесса. Как сообщает ABC News, это произошло, когда Абэ играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

Визит американского лидера в Японию завершился еще 7 ноября, но пресса и пользователи социальных сетей только сейчас обратили внимание на ролик. На записи видно, как Абэ выбивает мяч из бункера и пытается сам выбраться оттуда, но теряет равновесие и падает обратно в яму. Трамп не обратил на это внимание; как поясняет ABC News, хозяин Белого дома вообще провел большую часть игры, беседуя с профессиональным гольфистом Хидеки Мацуяма.