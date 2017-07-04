Трамп провел пятую часть президентского срока в своих гольф-клубах

Президент США Дональд Трамп провел в принадлежащих ему гольф-клубах пятую часть времени с момента вступления в должность. Такие данные приводит NBC News.

Журналисты подсчитали, что на 4 июля Трамп находился у власти 165 дней, 49 из которых глава государства провел в своих частных владениях, а 35 — в принадлежащих ему гольф-клубах. В этой связи телеканал припомнил Трампу слова, сказанные во время предвыборной кампании. Тогда еще кандидат в президенты заявил, что избиратели должны голосовать именно за него, так как он будет проводить много времени в Вашингтоне, не будет брать отпусков и играть в гольф, так как у него появится слишком много работы.

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Для сравнения NBC News напоминает, что за первые четыре месяца президентства бывший глава государства Барак Обама сыграл в гольф один раз, а Трамп за тот же период — 15. Но точное количество матчей установить не удалось, эту информацию администрация либо скрывает, либо делится ею крайне неохотно.

Как утверждает телеканал, пристрастие Трампа к времяпрепровождению в своих владениях заставляет думать об этичности такого поведения: государственные деньги, расходуемые на обеспечение деятельности и охрану главы государства, фактически перетекают на счета его же фирм и компаний.

«Поездки президента могут стоить налогоплательщикам миллионы долларов из-за использования самолета главы государства, расходов на сотрудников Секретной службы, Береговой охраны, усиления мер безопасности на местных уровнях. Однако точный подсчет этих затрат произвести невозможно, поскольку подобные расходы не должны раскрываться», — резюмирует NBC News.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.