В сети появилось видео флешмоба на принадлежащем Трампу поле для гольфа

Видео: new tv / YouTube

В сети появилось видео флешмоба, который устроили 200 человек на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа в Лос-Анджелесе. Кадры с места событий опубликованы на YouTube, подробности происшедшего сообщает Los Angeles Times.

За 15 минут участники акции выложили телами призыв «Сопротивляйся!», а потом спели песню «Боже, благослови Америку». Группа активистов «Неделимый Сан-Педро» была сформирована после инаугурации Трампа. Среди требований — расследовать предположительные связи хозяина Белого дома с Россией и заставить его опубликовать налоговую декларацию.

«Надпись "Открой информацию о налогах" выложить сложно, это просто наш путь выразить любовь к своей стране», — пояснил один из организаторов флешмоба.