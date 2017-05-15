В мексиканской тюрьме нашли яму с наркотиками и алкоголем

В одной из тюрем мексиканского штата Тамаулипас полиция нашла тайник с наркотиками, алкоголем и острыми инструментами, который представлял собой вырытую яму пятиметровой глубины. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает BBC News.

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По словам охранников, это был недостроенный тоннель. Склад обнаружили благодаря использованию специального геотермального оборудования — вход был заложен кирпичами и замаскирован. Полицейские ведут поиски новых ям.

Через тоннель длиной в полтора километра 12 июля 2015 года из тюрьмы «Альтиплано» сбежал один из самых известных наркобаронов страны — Хоаким Гусман по прозвищу Коротышка. В марте 2016 года он попросил об экстрадиции в США, надеясь на перевод в тюрьму обычного режима и смягчение наказания. 20 января стало известно, что его выдали властям Соединенных Штатов.