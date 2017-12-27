Жителям Приморья насчитали многомиллионные долги за электричество

35 жителей города Артем в Приморье в декабре получили счета за электричество на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 миллионов киловатт-часов. По утверждению Дальневосточной энергетической компании, при расчетах произошла ошибка, она уже устранена. Перед потребителями извинились и разослали корректные квитанции.

25 июля в Приморье впервые отключили должнице все коммунальные услуги за суммарную задолженность в 130 тысяч рублей. Жительницу Владивостока лишили горячей воды, электричества и канализации.

В ноябре прошлого года на Дальнем Востоке за задолженность перед энергетиками отключили 45 объектов Минобороны в 17 городах и населенных пунктах на территории четырех регионов. Общая сумма долга за электроэнергию составила 180,65 миллиона рублей. Свет отключили в административных зданиях, гаражах, цехах, мастерских и на складах.

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