В Приморье впервые отключили жителю все коммунальные услуги за долги

В Приморье впервые отключили должнице все коммунальные услуги за суммарную задолженность в 130 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) во вторник, 25 июля.

Женщину из Владивостока лишили горячей воды, электричества и канализации. «Теперь возобновить доступ к коммунальным удобствам должница сможет, только полностью расплатившись с поставщиками ресурсов, либо заключив с ними соглашение о реструктуризации», — отметили в компании.

В ДГК подчеркнули, что компании-поставщики намерены продолжать подобную практику.

В ноябре прошлого года на Дальнем Востоке за задолженность перед энергетиками отключили 45 объектов Минобороны в 17 городах и населенных пунктах на территории четырех регионов. Общая сумма долга за электроэнергию составила 180,65 миллиона рублей. Свет отключили в административных зданиях, гаражах, цехах, мастерских и на складах.