Во Владивостоке решили порадовать детей грязным снегом

Во Владивостоке после сильного снегопада заполнился специальный полигон для снега, поэтому коммунальные службы вывезли его на Центральную площадь, сообщает Primpress.

Как пояснил изданию мэр Владивостока Виталий Веркеенко, в городе есть две снегоплавильные установки, которыми не пользовались шесть лет, и выделять деньги на дополнительные расходы не планируется. «Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость», — уточнил он.

Издание отмечает, что дети действительно рады снежным горам, которые образовались на площади: они катаются с них на ледянках. Пользователи выкладывают фотографии в Instagram. «Где еще складировать снег, как не на центральной площади города? Это Владивосток, детка», — пишут они.

Внесли свой вклад в уборку города! Принесли снежок с Уборевича на площадь🙃🙃🙃 Фото опубликовано @danochka_a

Ну вы это, 18.03 выбор-то свой делайте! Фото опубликовано @skindeformation

Ауы. Народ, тут офигенно! Фото опубликовано @vvs3112

Где еще складировать снег, как не на центральной площади города? Это Владивосток, детка ✌😎 Фото опубликовано @despl

По данным синоптиков, если снег останется на площади, то самостоятельно он растает только в апреле — температура до этого времени будет опускаться до минусовых значений.

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