Красящие снег белой краской коммунальщики попали на видео

В поселке Удачный под Красноярском работники одной из местных управляющих компаний покрасили снег. Об этом сообщает 1-LINE. В опубликованном агентством видео мужчина наносит кистью краску на снежную скульптуру с надписью «2018».

В организации сообщили, что краска выполняет важную функцию. Она не только делает надпись ярче и белее, но и позволит скульптуре простоять дольше.

Ранее российские коммунальщики неоднократно косили заснеженную траву. В декабре снег подровняли бензокосилкой в Брянске, в ноябре — в Красноярске, в октябре — в поселке Полевской под Екатеринбургом.

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