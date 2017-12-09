Брянские коммунальщики вышли на декабрьский покос снега

В Брянске работников коммунальных служб застали за покосом травы под слоем снега. Видео выложил на YouTube-канале пользователь Ri Ki.

На кадрах виден человек, который при помощи бензокосилки расправляется с кустиками, попутно скашивая сугробы. В подписи к видео указано, что данный процесс проходил в декабре. Является ли косарь сотрудником ЖКХ, доподлинно неизвестно.

24 ноября в Красноярске произошел аналогичный случай. Коммунальщики вышли на заснеженные улицы с газонокосилками и вместо травы косили снег. Позднее в администрации города оправдали действия сотрудников «неоднократным обращением граждан».