Чиновники закрасили мемориал жертвам теракта в питерском метро

Коммунальщики в Санкт-Петербурге закрасили граффити в память о погибших при теракте в метро 3 апреля, сообщает Telegram-канал «Протестный Петербург». На месте рисунка теперь покрытое красной краской темное пятно.

«Памятное граффити закрашено, а на другой стене художество оставили. Недолго у нас чиновники скорбят — с момента трагедии года не прошло. Люди туда цветы носили», — говорится в посте.

29 ноября на портале «Наш Петербург» пользователь под именем Павел К. попросил очистить дом от «надписей». 4 декабря его сообщение было передано в администрацию Адмиралтейского района. Вопрос обещали решить до 11 декабря.

Рисунок на нежилом здании с изображением света в конце тоннеля появился через несколько дней после теракта в метро Петербурга. Авторы граффити — активисты движения «Явь». Оно стало мемориалом для граждан, туда носили цветы.

3 апреля в вагоне петербургского метрополитена произошел взрыв, в результате которого погибли 15 человек, а также предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов. По делу о теракте арестованы девять человек.