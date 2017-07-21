Власти отказали в выплатах 15 пассажирам взорванного поезда петербургского метро

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал в компенсационных выплатах 15 пассажирам поезда метро, в котором 3 апреля произошел теракт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что экспертизы не выявили вреда, нанесенного их здоровью. Оспаривать его в суде пока никто не решился. Двое обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторного исследования.

Всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение материальной помощи.

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По данным агентства, вице-губернатор Петербурга Анна Митянина ранее 21 июля сообщала, что в больницах города продолжают лечение трое пострадавших.

3 апреля в вагоне поезда метро Санкт-Петербурга, следовавшего от «Сенной площади» к «Технологическому институту», сработало взрывное устройство, которое туда пронес террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Жертвами взрыва стали 16 человек. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. В рамках расследования были задержаны 11 причастных к преступлению лиц. Предполагаемым заказчиком была международная террористическая организация, представители которой передали деньги в Турции на подготовку теракта.