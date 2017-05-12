Московский суд арестовал одиннадцатого фигуранта дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы санкционировал арест гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова, задержанного за незаконный оборот взрывчатки и подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следователя удовлетворить: избрать в отношении Эрматова, 1991 года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Юлия Сафина.

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Она согласилась с доводами следователя, что на свободе Эрматов сможет договориться с пока еще неустановленными соучастниками о противодействии расследованию. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт») и статьей 221.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранении взрывчатых веществ»).

Ранее следователь в суде заявил о том, что у Эрматова нашли бомбу, аналогичную той, что была взорвана в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. О его задержании сотрудниками ФСБ в Москве стало известно 11 мая. По данным спецслужб, мужчина контактировал с Акбаржоном Джалиловым, исполнителем теракта в петербургской подземке.

Всего по делу о взрыве в петербургском метро проходят 11 человек. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.