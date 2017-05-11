В Москве задержали связанного с петербургским смертником мигранта

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина одной из среднеазиатских республик, предположительно причастного к теракту в метро Петербурга, совершенному 3 апреля. Об этом сообщили ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужб, Эрматов М.Б. подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный контактировал со смертником Акбаржоном Джалиловым.

Задержание Эрматова произведено «в рамках отдельного следственного поручения СК РФ», указали в ЦОС.

Ибрагимжону Эрматову, Бахраму Эргашеву и Махамадюсуфу Мирзаалимову 11 мая были предъявлены обвинения по статьям 205 и 222.1 УК РФ («Террористический акт») и («Незаконный оборот взрывчатых веществ»). Об этом говорится в сообщении СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» 11 мая. Является ли Ибрагимжон Эрматов родственником задержанному не сообщается.

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Всего по делу о теракте в петербургском метро проходят 10 человек. В ближайшее время обвинения будут предъявлены остальным, указали в СК.

20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.