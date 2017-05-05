Ространснадзор выявил нарушения в работе петербургского метро после теракта

Ространснадзор завершил проверку петербургского метрополитена после произошедшего 3 апреля взрыва. Как сообщил ТАСС замглавы ведомства Владимир Черток, специалисты выявили некоторые нарушения.

«Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона», — отметил Черток.

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Он уточнил, что Ространснадзор провел тщательную проверку всех станций метрополитена. Согласно общей практике, в случае проверок транспортной безопасности при актах незаконного вмешательства ведомство не озвучивает для неограниченного круга лиц выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения.

В середине мая Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Петербурга о ходе устранения этих недостатков.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

В настоящее время в числе фигурантов уголовного дела — 10 человек, речь идет о гражданах стран Средней Азии. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что заказчик теракта установлен.