Схожую с взорвавшейся в Петербурге бомбу нашли у задержанного в Москве мигранта

Бомбу, аналогичную той, что была использована при взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, нашли в доме Мухамадюсупа Эрматова, предполагаемого пособника исполнителя теракта. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос об аресте подозреваемого, передает «Интерфакс».

«В доме Эрматова найдено взрывное устройство, сделанное из огнетушителя, аналогичное тому, которое взорвал Джалилов. При допросе брата Эрматова, он сообщил, что его принес Эрматов», — сказал следователь.

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Предполагаемый пособник террориста-смертника Акбаржона Джалилова подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт») и статьей 221.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранении взрывчатых веществ»).

О задержании Эрматова сотрудниками ФСБ в Москве стало известно 11 мая. Его заподозрили в незаконном обороте взрывчатых веществ. По данным спецслужб, задержанный контактировал с Джалиловым. Задержание Эрматова было произведено в рамках отдельного следственного поручения СКР.

11 мая Следственный комитет России (СКР) сообщил о том, что Ибрагимжону Эрматову, Бахраму Эргашеву и Махамадюсуфу Мирзаалимову предъявлены обвинения по статьям 205 и 222.1 УК РФ («Террористический акт») и («Незаконный оборот взрывчатых веществ»). При это является ли Ибрагимжон Эрматов родственником задержанному, в ведомстве не уточнили.

Всего по делу о теракте в петербургском метро проходят 10 человек. 20 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявил, что установлен заказчик теракта.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В результате, по последним данным, погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.