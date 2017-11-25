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Косивших снег красноярских коммунальщиков оправдали

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В мэрии Красноярска рассказали радиостанции «Говорит Москва», зачем местные коммунальщики вышли на заснеженные улицы с газонокосилками. С объяснениями выступила Алена Буйнова, пресс-секретарь мэра города Сергея Еремина.

«Есть обращение граждан, мы на него должны были отреагировать. Оно было неоднократным. Какое нарушение нормы? Скосили траву. Это магистральная трасса», — сказала Буйнова.

Когда поступили эти обращения, пресс-секретарь мэра не уточнила.

Видеозапись с тем, как двое мужчин, один из которых одет в спецовку, держат в руках триммеры и водят ими по заснеженной земле, появилась в социальных сетях в пятницу, 24 ноября. Автор ролика утверждает, что запись была сделана 21 ноября.

Предыстория: Красноярские коммунальщики покосили снег и попали на видео
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