В Свердловской области коммунальщики подстригли снег газонокосилкой

Сотрудники компании «Агроцвет», которая выиграла тендер на благоустройство поселка Полевой под Екатеринбургом, подстригли триммером покрытую снегом траву. Видеозапись этого процесса опубликовало РИА «Новый День».

Автор ролика сообщил агентству, что таким образом коммунальщики, вероятно, в спешке выполняют невыполненные по контракту работы. Глава организации Сергей Балакин отказался объяснять произошедшее. «Если работы выполняются, значит, они кому-то нужны. Видимо, была заявка», — сказал он.

Ранее в среду, 25 октября, портал Om1.ru опубликовал видео, на котором житель Омска косит газонокосилкой сугробы на обочине дороги.