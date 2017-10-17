Коммунальщики затопили нечистотами неплательщиков в Красноярске

На протяжении пяти дней жителей дома в Красноярске затапливало канализационными водами. Нечистоты из переполненного аварийного септика заполнили лестничную клетку и квартиры на первом этаже в одном из подъездов, сообщают «Сибновости».

Пострадавшие жильцы рассказали изданию, что обслуживающая дом управляющая компания «Комфортный дом» отказалась чинить септик из-за должников-соседей. При этом жертвами коммунальщиков стали не сами неплательщики, а жители первого подъезда, исправно платившие по счетам.

Ранее жильцы этого дома уже судились с предыдущей управляющей компанией. Тогда у них также возникли проблемы с неисправным септиком.

В августе 2017 года все городские пляжи Алушты затопило фекалиями в связи с поломкой очистных сооружений после шторма. Из-за проблем с канализацией местные власти ввели режим ЧС, на несколько дней была ограничена подача горячей воды.

До этого, в апреле этого года, в один из дворов между жилыми домами в городе Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе был заполнен экскрементами. Больше недели коммунальщики откачивали канализационные воды, в течение этого времени зловоние мешало жить горожанам.