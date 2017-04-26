На Ямале двор затопило фекалиями

Видео: События УрФО · URA.ru / YouTube

В городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ) двор между двух многоквартирных домов оказался затоплен канализационными стоками. Видеозапись с места происшествия опубликована на YouTube.

Жители жалуются на сильный запах фекалий, сообщает Ura.ru. Отмечается, что коммунальщики уже неделю откачивают стоки, однако потоп ликвидировать пока не удалось.

«Сейчас паводковый период, талые воды разбавляют фекалии и жидкость во дворе не убывает. Потоп произошел из-за жителей домов, которые сделали незаконные врезки — у кого-то раковины, у кого-то унитазы — все это сливается под дома», — рассказали изданию в управляющей компании «Уютный дом».

В компании отметили, что получили восемь заявлений от жильцов, сделавших врезки. Они будут узаконены, а остальные планируется заглушить.