Сок затопил улицы города в Липецкой области

Видео: Lipetsk Live / YouTube

В городе Лебедянь Липецкой области в результате обрушения кровли склада готовой продукции «ЭКЗ Лебедянский» (принадлежит компании PepsiCo) улицы оказались подтоплены соком. Видеозапись происходящего опубликована на сайте Lipetskmedia.

Местные жители также выкладывают в соцсетях фото и видео последствий инцидента. «В родном городе Лебедяни рухнул завод PepsiCo. И теперь все дороги там залиты соком "Я" и "Тонус". Слава Богу, никто из знакомых не пострадал. Зато соку какая реклама. Прямо молочные реки, кисельные берега вспоминаются...», — написал пользователь «ВКонтакте» Роман Богословский.

В сообщении Главного управления МЧC по Липецкой области отмечается, что информация об обрушении склада поступила на пульт дежурного около 10 утра 25 апреля. «Произошло обрушение кровли складского помещения на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия есть пострадавшие. Угрозы жителям нет. Угрозы рядом стоящим строениям нет. Под завалами людей нет», — говорится в сообщении ведомства.

Компания «Лебедянский» выпускает продукцию под брендами «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана». С 2008 года контрольный пакет акций принадлежит компании PepsiCo.

