PepsiCo пообещала оперативно очистить улицы Лебедяни от разлившегося сока

Компания PepsiCo пообещала оперативно устранить последствия обрушения кровли на заводе в Липецкой области, в результате чего на улицы вылились тонны сока. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель администрации области сообщил агентству, что вопросы ликвидации последствий обрушения будет решать PepsiCo. За помощью к властям представители компании пока не обращались, добавил он.

По мнению представителя областной администрации, масштабы аварии преувеличены. «Я не знаю, какой ущерб потерпела сама компания, но с точки зрения ущерба местности, это, условно говоря… ну, разбились банки с соком в погребе у хозяйки, это, безусловно, плохо, но не трагедия», — сказал чиновник.

В самой компании заявили агентству, что уборка местности не составит проблемы. «Самое главное, что он (сок) не представляет опасности для людей. Он не какое-то опасное вещество, которое может нанести ущерб. Это пищевая продукция, — отметила директор по коммуникациям PepsiCo Марина Зибарева. — Уж как ее убрать, я думаю, мы сможем этот вопрос решить оперативно вместе с городскими службами».

Как сообщает ТАСС, управление Росприроднадзора по Липецкой области возбудило административное дело в отношении экспериментального консервного завода «Лебедянский» по статье КоАП РФ «Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение, истощение».

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Замруководителя регионального управления Росприроднадзора Денис Прасолов рассказал, что сотрудники надзорного ведомства с коллегами из липецкого филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу взяли пробы сточных вод, поступавших с завода в реку, и в реке Дон.

О происшествии на заводе «Лебедянский» стало известно во вторник, 25 апреля. По данным МЧС, на предприятии обрушилась кровля склада на площади 300 квадратных метров. В результате инцидента пострадали два человека, однако операция по их спасению уже завершена. Как сообщила прокуратура региона, на улицы города Лебедянь вылилось несколько тонн сока, который стекает в реку Дон.

Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» принадлежит компании PepsiCo. Является одним из крупнейших производителей соков и нектаров в России. Выпускает соки «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана» (международный бренд компании PepsiCo).