Турки напились апельсинового сока из ненависти к голландцам

Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из молодежного крыла правящей партии Справедливости и развития (ПСР) выдавили и выпили апельсиновый сок в знак протеста против действий властей Нидерландов. Кадры акции публикует Ruptly.

Действо прошло в городе Измит под лозунгом «Сперва мы вас выжмем, потом мы вас выпьем!» Апельсины были выбраны из-за того, что династический цвет правящей в Нидерландах Оранско-Нассауской династии — оранжевый.

12 марта голландские власти объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сая Кайя персоной нон-грата.

Ранее в тот же день Амстердам отозвал разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме, куда чиновник направлялся с визитом. Эрдоган в этой связи назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма. Голландский премьер Марк Рютте счел высказывание турецкого лидера сумасшедшим, отметив, что оно «переходит все границы».