Фьючерсы на апельсиновый сок обвалились на треть

Стоимость фьючерсов на замороженный концентрат апельсинового сока упала на треть по сравнению с рекордным уровнем ноября 2016 года. Спекулировавшие этими позициями инвесторы разочарованы. При этом цены сока на физическом рынке по-прежнему держатся у исторического максимума из-за ограниченного предложения. Об этом в среду, 8 февраля, пишет газета The Financial Times.

По состоянию на 18:30 мск фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока на бирже ICE торговались на уровне 1,72 доллара за фунт (около 3,67 доллара за один килограмм) по сравнению с рекордными 2,35 доллара за фунт в ноябре прошлого года.

Крупнейший мировой производитель апельсинового сока — Бразилия — испытывает трудности из-за засухи, а в США болезни цитрусовых привели к сокращению урожая, отмечает издание.

Но эксперты прогнозируют восстановление производства в Бразилии уже в нынешнем году. Скорее всего, стоимость фьючерсов на замороженный сок будут колебаться в диапазоне 1,85-2 доллара за фунт, считает аналитик Rabobank Андрес Падилла (Andres Padilla).

По его словам, цены на апельсиновый сок скачут из-за новостей о погоде, прогнозов по сбору урожая и потреблению. При этом потребление сока снижается в США и по всему миру, и чем меньше становятся объемы рынка, тем сильнее возрастает его волатильность, отмечает Падилья.

Торговля фьючерсами на апельсиновый сок началась в США в 1966 году. Наибольшую известность в массовой культуре она приобрела в 1983 году, когда на экраны вышел фильм «Поменяться местами», где противники главных героев хотели обрушить рынок апельсинового сока с помощью инсайдерской информации.